Россия вышла на пятое место в рейтинге стран с COVID-19

За последние сутки коронавирусом в России заразилось 10 559. Общее количество заражённых на сегодняшний день 165 929 человек. В рейтинге стран с эпидемиологической ситуацией Россия теперь находится на пятом месте.
На первом месте по количеству заражённых так же занимает США. Следом идут Испания, Италия, Великобритания. Сейчас в мире более трёх миллионов заражённых.
Учёные в разных странах мира работают над вакциной от коронавируса. представители ВОЗ призывают людей с большой осторожностью относиться к различным народным методам борьбы с COVID-19. От народных методов лечения могут неожиданно появиться побочные эффекты, которые опасны для жизни и здоровья больного.