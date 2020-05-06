Россия вышла на пятое место в рейтинге стран с COVID-19

За последние сутки коронавирусом в России заразилось 10 559. Общее количество заражённых на сегодняшний день 165 929 человек. В рейтинге стран с эпидемиологической ситуацией Россия теперь находится на пятом месте.

На первом месте по количеству заражённых так же занимает США. Следом идут Испания, Италия, Великобритания. Сейчас в мире более трёх миллионов заражённых.