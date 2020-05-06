В Башкирии ведутся поиски без вести пропавшего мужчины

ПСО «Отклик» объявил о начале новых поисков. В Стерлитамаке пропал 56-летний Вячеслав Савичев. Мужчину не могут найти почти две недели.

23 апреля Вячеслав ушёл из дома, но вечером обратно не вернулся. Информации о его местонахождении до сих пор нет. Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего.

Рост мужчины 165 см, телосложение среднее. Волосы светлые, длинные, а глаза серо-голубые. В день пропажи был одет в черную вязаную шапку, коричневый пиджак, такого же цвета брюки и черные туфли.