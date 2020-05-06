В Башкирии начнут выплачивать помощь предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса

Пандемия коронавируса негативно сказалась не только на здоровье людей, но и на экономике всех стран. Чтобы поддержать предпринимателей в этот непростой период, на сайте налоговой службы начали регистрировать пострадавшие предприятия. Глава Башкирии сообщил о том, где именно можно подать заявление.
Многие предприниматели сохранили рабочие места, несмотря на временное ограничение в работе. Для них будут выделены субсидии, которые рассчитаются по определенной схеме. Будет учитываться количество работников в марте, которое умножат на МРОТ.
Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент в республике зарегистрировано 1160 случаев заболевания. С 4 мая также был введён обязательный масочный режим.
Фото: Интернет.