В СНТ Уфы прошел рейд по соблюдению особого противопожарного режима

В Башкортостане особый противопожарный режим продлили до особого распоряжения. На период его действия нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры в лесах и рядом с ними. Нарушителей ждет штраф.

В Калиниском районе Уфы инспекторы провели рейд в садовых товариществах. Были организованы беседы с владельцами участков. Проведён осмотр территории и мест складирования мусора.