В СНТ Уфы прошел рейд по соблюдению особого противопожарного режима

В Башкортостане особый противопожарный режим продлили до особого распоряжения. На период его действия нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры в лесах и рядом с ними. Нарушителей ждет штраф.

В Калиниском районе Уфы инспекторы провели рейд в садовых товариществах. Были организованы беседы с владельцами участков.  Проведён осмотр территории и мест складирования мусора.

Пожарные отметили, что подъезды к некоторым домам затруднены, а потому в случае беды экстренные службы могут не успеть на тушение. Поэтому следует быть предельно внимательными.