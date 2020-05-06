В Башкирии народные песни и сказки защитят законодательно

В Башкирии защитят народные песни и сказки. В республике появится реестр объектов нематериального культурного наследия. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госсобрании .

По словам авторов документа, сейчас грани между народами и культурами стираются, многие из них находятся под угрозой исчезновения. Необходимо сохранить этот пласт культуры и истории предков и передать его потомкам, считают в Курултае.