В Башкирии народные песни и сказки защитят законодательно

В Башкирии защитят народные песни и сказки. В республике появится реестр объектов нематериального культурного наследия. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госсобрании.
По словам авторов документа, сейчас грани между народами и культурами стираются, многие из них находятся под угрозой исчезновения. Необходимо сохранить этот пласт культуры и истории предков и передать его потомкам, считают в Курултае.
В первую очередь, речь идет об устном народном творчестве, обычаях, обрядах, народных знаниях и праздниках, языке, уникальных формах танцевального, вокального, инструментального искусства, технологиях изготовления музыкальных инструментов и предметов быта. Решение о включении в реестр того или иного объекта культурного наследия будут принимать по итогам экспертизы.