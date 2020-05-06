В Башкирии отмечается замедление темпов роста экономики

Его в режиме онлайн провел первый вице-премьер Андрей Назаров . По данным Минфина, за первый квартал в региональную казну поступило 38 млрд руб. Это на 10% меньше, чем годом ранее.

План по доходам на текущий год утвержден в объеме свыше 151 млрд рублей. По словам Назарова, необходимо обеспечить реалистичность и сбалансированность наполнения бюджета. Требуется оптимизировать расходы и отказаться от мероприятий, которые можно перенести на более поздние сроки.