Медицинские организации Башкирии в рамках нацпроекта получили 33 цифровых компьютерных кардиографа

Специалисты пояснили, что все кардиографы подключены к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС) для передачи электрокардиограмм в цифровом формате в электронные медицинские карты пациентов. А в РМИАС реализована система учёта, маршрутизации и мониторинга оказания медицинской помощи таким пациентам. Автоматическая интерпретация цифровых ЭКГ наполняет регистры БСК информацией, позволяющей существенно повысить оперативность и точность диагностирования, работать на опережение для исключения обострений или осложнений заболевания.