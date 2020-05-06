Медицинские организации Башкирии в рамках нацпроекта получили 33 цифровых компьютерных кардиографа

Семь Covid-госпиталей Башкирии получили цифровые компьютерные кардиографы. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Как отметили в ведомстве, это стало возможным благодаря национальным и региональным проектам.
Отметим, что в Башкирии пока фиксируется рост числа зараженных. По состоянию на 6 мая, в республике более 1100 инфицированных. В России же 165 929 covid-положительных пациентов.
Специалисты пояснили, что все кардиографы подключены к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС) для передачи электрокардиограмм в цифровом формате в электронные медицинские карты пациентов. А в РМИАС реализована система учёта, маршрутизации и мониторинга оказания медицинской помощи таким пациентам. Автоматическая интерпретация цифровых ЭКГ наполняет регистры БСК информацией, позволяющей существенно повысить оперативность и точность диагностирования, работать на опережение для исключения обострений или осложнений заболевания.
Также специалисты Минздрава РБ рассказали, что на базе Республиканского кардиологического центра функционирует Республиканский логистический центр диагностирования и наблюдения за больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, основными задачами которого являются мониторинг маршрутизации экстренных пациентов и расшифровка ЭКГ, дистанционно полученных от медицинских организаций республики, а также проведение консилиумов с лечащими врачами.