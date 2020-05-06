Учёные рассказали, почему так быстро распространяется COVID-19

Американские учёные изучили структуру COVID-19 и выяснили, почему он такой заразный. Заразность коронавируса коронавируса объясняется тем, что он представляет собой сочетание двух других вирусов. Исследование американских учёных было опубликовано в журнале Journal of Molecular Biology.

Исследователи сравнили коронавирус с его предшественником SARS-CoV-1. Вспышка последнего пришлась на 2003 год. Геномы обоих вирусов совпали на 86 %. Однако сегодняшний коронавирус имеет некоторые сходства с доброкачественным коронавирусом HCoV-HKU1. У SARS-CoV-1 замечен высокий уровень летальности, но медленно распространятся среди людей. что касается HCoV-HKU1, то он наоборот не несёт вреда человеку, но очень быстро распространятся.