Жительница Башкирии два раза пыталась зарезать своего мужа

Семейная драма в Межгорье закончилась реанимацией. 32-летняя местная жительница воткнула нож в грудь своему 36-летнему супругу . Известно, что нападение на мужа женщина совершает не первый раз.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что возлюбленные решили провести вечер за распитием алкоголя. Однако спокойной посиделки не получилось – между супругами возник конфликт, который закончился поножовщиной . Мужчину с ранением грудной клетки госпитализировали, а женщину забрали в отделение полиции.

Выяснилось, что жительница Межгорья не первый раз не может справиться с агрессией. В 2015 году она уже пыталась зарезать своего супруга, а в 2017 жертвой агрессивной женщины стал знакомый. Обвиняемая раскаивается в содеянном и находится под подпиской о невыезде.