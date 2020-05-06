Житель Башкирии упал замертво прямо на людной улице

Сегодня, 6 мая, в городе Октябрьский произошёл несчастный случай. Местному жителю стало плохо прямо на людной улице. Помощь к несчастному подоспела не сразу.

Очевидцы сообщают, что пожилой мужчина упал без сознания на улице. Некоторое время несчастный пролежал на земле без помощи, хотя на улице было много людей. Видимо, жители города возвращались с работы, поэтому временно прервали режим самоизоляции.

По предварительным данным у местного жителя случился инфаркт. Очевидцы произошедшего сообщают, что спасти пострадавшего не удалось. Родственники мужчины узнали о случившемся от полицейских.