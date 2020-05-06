Владимир Путин не исключил ужесточения режима самоизоляции

Алгоритм дальнейших действий с 12 мая каждый регион должен проработать сам. Об этом Президент России заявил сегодня в ходе совещания с членами правительства и главами субъектов. Ситуация с распространением коронавируса в каждом регионе складывается по-своему.

Поэтому как, в частности, наша республика будет выходить из режима, решение примут уже местные власти. В свою очередь глава Роспотребнадзора отметила, что это должно быть в три этапа. Так, в рамках первого можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на улице, откроются небольшие магазины.