«Здесь без компромиссов»: в Уфе близится к завершению строительство новой инфекционки

Последние штрихи новой инфекционной больницы. Буквально за пару недель на месте пустыря близ поселка Зубово вырос больничный городок. Темпы возведения рекордные – рабочие трудятся в 3 смены 24/7, чтобы уже в конце мая медучреждение открыло двери для первых пациентов.
Температура на улице +20 градусов, но перерыв только на обед. На объекте трудятся даже под светом фонарей. К концу недели в корпусах начнутся отделочные работы. Фасадная часть здания – лицо медучреждения – будет готово также ко дню официального открытия.
Завтра на дороге-дублере начнется укладка асфальта. Это тот путь, который будет пролегать параллельно основной. Подъезжать к лечебным корпусам кареты скорой помощи будут по этому маршруту. Практически на финишной прямой установка каркасов и обшивка корпусов чистой зоны – той части, где будет размещаться медперсонал и пропускной контроль.
Постройка имеет форму 7 лучей курая. Проект уникален с точки зрения не только практичности, но и эстетики. На территории новой инфекционной больницы вскоре появится зеленая роща. Посадка кустарников и деревьев началась вместе со стройкой. 120 крупномеров сибирской ели уже украшают территорию медучреждения.
Сейчас на объекте более 500 рабочих. Они трудятся в три смены, чтобы успеть в срок – к 25 мая. При этом на стройплощадке масочный режим не отменяется. Даже в кабине экскаватора.