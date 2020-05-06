«Здесь без компромиссов»: в Уфе близится к завершению строительство новой инфекционки

Последние штрихи новой инфекционной больницы. Буквально за пару недель на месте пустыря близ поселка Зубово вырос больничный городок. Темпы возведения рекордные – рабочие трудятся в 3 смены 24/7, чтобы уже в конце мая медучреждение открыло двери для первых пациентов.

Температура на улице +20 градусов, но перерыв только на обед. На объекте трудятся даже под светом фонарей. К концу недели в корпусах начнутся отделочные работы. Фасадная часть здания – лицо медучреждения – будет готово также ко дню официального открытия.

Здесь без компромиссов. Не будет истории «первым делом самолеты, а красота потом». Это не та история. Эти процессы можно параллелить, и мы их параллелим. Поэтому красиво будет сразу. Андрей Стариков, главный архитектор инфекционной больницы

Завтра на дороге-дублере начнется укладка асфальта. Это тот путь, который будет пролегать параллельно основной. Подъезжать к лечебным корпусам кареты скорой помощи будут по этому маршруту. Практически на финишной прямой установка каркасов и обшивка корпусов чистой зоны – той части, где будет размещаться медперсонал и пропускной контроль.

Продолжаем работу по укладке чистовых полов. Монтаж зданий, ведется монтаж вентиляции и внутренних коммуникаций. Работа идет по графику. Олег Бабенков, директор по строительству инфекционной больницы

Постройка имеет форму 7 лучей курая. Проект уникален с точки зрения не только практичности, но и эстетики. На территории новой инфекционной больницы вскоре появится зеленая роща. Посадка кустарников и деревьев началась вместе со стройкой. 120 крупномеров сибирской ели уже украшают территорию медучреждения.

Данные зеленые насаждения, создаваемые из крупномерного посадочного материала, должны завершать эстетику проекта, должны подчеркнуть дизайн больницы и сформировать зону отдыха, зону благоустройства, которая будет сопровождать деятельность данной больницы. Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ «Горзеленхоз» г. Уфы