Сорняк вместо яблони: в Уфе обнаружены места продажи саженцев без документов

В Уфе продают саженцы без документов. Факт торговли с нарушениями в ходе рейда выявили сотрудники башкирского референтого центра Россельхознадзора. Какого сорта то или иное растение, документально подтвердить удается не всем продавцам.

Садоводы рискуют купить, например, вместо груши яблоню или вовсе сорняк. Сортовой документ свидетельствует о том, что саженец относится к заявленному виду и конкретному сорту. Кроме того, специалисты рекомендуют садоводам обращать внимание на само растение.