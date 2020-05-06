В Башкирии на баню упала 20-метровая труба от котельной

В Башкирии в Чекмагушевском районе в жилой двор упала 20-метровая труба. Раньше здесь была котельная, но после сноса осталась лишь труба. Массивная башня буквально уничтожила баню и сарай местной бабушки.
Этот день 72-летняя жительница одной из деревень Чекмагушевского района запомнит надолго. Во время небольшого урагана прямо в ее двор внезапно упала труба от местной котельной. По сути ее "сдуло" на жилые строения. Огромное строение уничтожило баню и сарай. К счастью, из людей никто не пострадал.
Сама бабушка считает это чудом. Если бы не самоизоляция, то на майские праздники дети привезли бы ей внуков, которые точно дурачились бы во дворе. Страшно представить, чем обернулся бы для детишек обычный майский вечер.
Сама женщина уверяет - все дело в наплевательском отношении бывшего руководителя котельной. После сноса основного здания он оставил трубу стоять на своем месте несмотря на то, что она уже дала крен в сторону жилых строений.
Однако руководство котельной решило не обращать внимания на жалобы. Наклона башни, которая, в отличие от Пизанской, сто процентов упадет, не видел никто кроме местных сельчан.
Пенсионерка надеется, что руководству котельной все-таки станет стыдно, и ей помогут восстановить разрушенные баню и сарай. Собственных средств на это у нее нет.
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