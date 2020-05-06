В Башкирии на баню упала 20-метровая труба от котельной

Они не реагировали. На 1 мая ко мне должны были приехать дети и внуки. И во дворе дети бы играли, не дай бог! Бог уберег, конечно. У меня средств нет восстановить дом. Мы ничего не можем сделать, сколько смогли - сами выгребли. Здесь кран нужен. Начальники этой котельной не шевелятся. А хотелось бы, чтобы они восстановили мне баню и сарай. Это их вина. Не первый год предупреждала, а им только деньги нужны, а наша безопасность их не касается.

местная жительница