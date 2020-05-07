Военным в России запретили пользоваться гаджетами

Президент России внёс новые изменения в Дисциплинарный устав Вооружённых сил РФ. Теперь в определённых условиях военнослужащим запрещено иметь при себе гаджеты. Также теперь запрещено публично говорить о своей службе.

Согласно новым поправкам, которые внёс в среду 6 мая Владимир Путин, военнослужащие теперь не могут передавать данные о своей службе СМИ или рассказывать об этом в соцсетях. При исполнении боевого дежурства, нахождении на воинской территории, участии в учении или походах кораблей, при прохождении сборов теперь нельзя иметь при себе электронные приборы, которые могут передавать аудио и видеоматериалы. Кроме этого запрет распространяется, если военнослужащий выполняет задачи по антитеррористической деятельности за пределами России, находится, выполняет задачи по поддержанию международной безопасности, участвует в вооружённых конфликтах.