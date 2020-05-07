Как изменится поведение COVID-19 летом

Коронавирус летом будет не таким опасным, как сейчас. Но это не потому, что на него повлияет тепло или солнечный свет. Дело в том, что летом у людей лучше иммунитет, и летом все могут находиться на большем расстоянии друг от друга. Нет такой сосредоточенности в помещениях, как это бывает зимой. Именно поэтому специалисты рассчитывают на спад эпидемии летом.