Как изменится поведение COVID-19 летом

Предположительно коронавирусная ситуация летом пойдёт на спад. Однако это никак не связано с высокой температурой. Об этом рассказал врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.
Коронавирус летом будет не таким опасным, как сейчас. Но это не потому, что на него повлияет тепло или солнечный свет. Дело в том, что летом у людей лучше иммунитет, и летом все могут находиться на большем расстоянии друг от друга. Нет такой сосредоточенности в помещениях, как это бывает зимой. Именно поэтому специалисты рассчитывают на спад эпидемии летом.
Ранее специалисты из Гидрометцентра также заявляли об отсутствии научных доказательств на то, что коронавирус погибает от тепла. СМИ сообщают, что по подсчётам учёных коронавирусная ситуация в России должна завершиться к концу августа. На сегодняшний день в мире уже более трёх миллионов заражённых этой инфекцией.