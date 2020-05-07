США готовятся добывать ресурсы на Луне без участия России

Администрация Дональда Трампа готовит международный проект по добыче лунных ресурсов. В проект планируется включить страны Евросоюза, ОАЭ, Японию и Канаду. Россию в качестве партнёра Штаты рассматривают, потому что Пентагон обеспокоен «угрожающим» поведением российских спутников. В Кремле отреагировали на американский проект. Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что проект нужно тщательно изучить со стороны международного права.

Отмечается, что по международным документам устанавливать какой-либо суверенитет над территорией Луны нельзя. Луна и другие небесные тела – это достояние всего человечества, недопустимо их присвоение каким-то отдельным странам. «Соглашение Артемиды» − так называется это проект, предусматривает создание на Луне так называемых зон безопасности. Это не присвоение территорий. Зоны безопасности предполагают работу отдельных стран на лунных источниках так, чтобы не мешать друг другу. Например, если кто-то приблизился к месту операции, где работает ещё кто-то, и вокруг этой территории объявлена зона безопасности, то страны должны заранее уведомить друг друга и обсудить, как провести работу безопасно для всех.