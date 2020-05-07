В Башкирии мужчина чуть не лишился ног на огороде

В Октябрьском районе произошёл несчастный случай. В селе Жилино пенсионер рыхлил землю мотоблоком на своём садовом участке, пока не споткнулся. Аппарат для земли отъехал назад и причинил ему серьёзные травмы.

Пресс-служба УГЗ города Уфы отмечает, что пенсионер случайно нажал ручку газа на агрегате. Мотоблок начал движение назад и поранил обе ноги садовника. На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь.

Помочь на месте пенсионеру было невозможно. Пострадавшего оперативно госпитализировали. Сейчас несчастный получает нужное лечение в городской больнице.