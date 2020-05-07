Как самоизоляция повлияет на дальнейшее поведение человека

Выход из режима самоизоляции будет не таким, как многие себе его представляют. Ограничительные меры повлияют на дальнейшее социальное поведение человека. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала психолог Арина Липкина.

Психолог предупреждает, после снятия ограничительных мер не стоит с бросаться с головой в свободное плавание и пытаться наверстать упущенное. Самоизоляция в первую очередь – это стресс для тела и психики человека. Как минимум не нужно устраивать себе праздники и испытывать на собственном теле и психике новые ощущения.

Снятие ограничений государством будет поэтапным. Так и человек для себя должен постепенно, шаг за шагом выходить из режима самоизоляции. Если сразу кинуться и уйти во всё тяжкое, это будет дополнительным испытанием для стрессового состояния организма. Привычный образ жизни обязательно вернётся, но делать это нужно постепенно.