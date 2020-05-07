Как самоизоляция повлияет на дальнейшее поведение человека

Выход из режима самоизоляции будет не таким, как многие себе его представляют. Ограничительные меры повлияют на дальнейшее социальное поведение человека. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала психолог Арина Липкина.
Психолог предупреждает, после снятия ограничительных мер не стоит с бросаться с головой в свободное плавание и пытаться наверстать упущенное. Самоизоляция в первую очередь – это стресс для тела и психики человека. Как минимум не нужно устраивать себе праздники и испытывать на собственном теле и психике новые ощущения.
Снятие ограничений государством будет поэтапным. Так и человек для себя должен постепенно, шаг за шагом выходить из режима самоизоляции. Если сразу кинуться и уйти во всё тяжкое, это будет дополнительным испытанием для стрессового состояния организма. Привычный образ жизни обязательно вернётся, но делать это нужно постепенно.
Психолог также заявила, что как ни странно, даже после окончания режима самоизоляции люди будут предпочитать групповой отдых. За время нахождения дома люди начали больше ценить семью, родных и близких. Поэтому предпочтительным будет совместный отдых даже вне дома.