«Важно видеть заботу и внимание»: в Башкирии сняли карантин ещё с одной больницы
1 мая был
снят карантин с хирургического отделения Белебеевской ЦРБ. В медучреждение из
РКБ им. Куватова был переведен пациент, у которого после подтвердился
коронавирус. Как только пришёл результат исследования на COVID-19, больница была закрыта на
карантин.
С сегодняшнего
дня, 7 мая, в больнице должна заступить на вахту уже третья смена медиков. Председатель
профсоюзной организации работников здравоохранения Белебеевской ЦРБ Ольга
Крутова отметила, что найти желающих не всегда просто. Нагрузка на врачей,
которые борются с коронавирусом, колоссальная, а механизм поддержки со стороны государства
пока неясен.
У нас нет механизма государственного страхования в случае заражения, нет ясности с доплатами за работу с COVID-19 – кто получит и в каком размере, не подтвержден класс вредности в госпитале. Сказывается и оптимизация служб, например, лаборатории: многие из работающих — или возрастные сотрудники, или женщины с маленькими детьми. Их страхи понять можно. Со своей стороны, мы стараемся помочь коллегам.
Ольга Крутова, председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Белебеевской ЦРБ
Благодаря профсоюзной
организации в больницу были закуплены 50 защитных костюмов и одноразовая
посуда. Также на майские праздники работающие врачи получили подарки. А заразившиеся
медики получат материальную помощь от профкома на оздоровление, которое
планируется организовать в санатории.
После выписки из госпиталя заразившиеся медики — члены профсоюза получат материальную помощь от профкома на оздоровление, которое хорошо было бы организовать для них в санаториях республики. Для ощущения поддержки и уверенности медикам важно понимать, что реализуются государственные гарантии страхования и оплаты труда, обеспечения СИЗ, видеть заботу и внимание руководства организации.
Ольга Крутова, председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Белебеевской ЦРБ