«Важно видеть заботу и внимание»: в Башкирии сняли карантин ещё с одной больницы

У нас нет механизма государственного страхования в случае заражения, нет ясности с доплатами за работу с COVID-19 – кто получит и в каком размере, не подтвержден класс вредности в госпитале. Сказывается и оптимизация служб, например, лаборатории: многие из работающих — или возрастные сотрудники, или женщины с маленькими детьми. Их страхи понять можно. Со своей стороны, мы стараемся помочь коллегам.

Ольга Крутова, председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Белебеевской ЦРБ