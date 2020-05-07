В Башкирии рассказали о состоянии беременных пациенток с коронавирусом

Стало известно, сколько беременных среди зараженных коронавирусом пациентов в Башкирии. По последним данным, среди 1160 подтвержденных случаев COVID-19 выявлен у 10 беременных. В Минздраве республики рассказали, как протекает болезнь у будущих мам.

На данный момент точно неизвестно, как влияет вирус на развитие ребёнка и передаётся ли от мамы к малышу. Министерство здравоохранения отмечает, что коронавирус не является показанием для кесарева сечения. Однако окончательное решение должен принять ряд врачей, среди которых акушеры, реаниматологи, инфекционисты и др.

Из 10 пациенток с коронавирусом только одна проходит лечение в больнице и уже идёт на поправку. Все остальные не имеют ярких проявлений болезни, которая протекает в лёгкой форме. 9 женщин лечатся дома и находятся на жёстком карантине.