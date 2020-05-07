ВОЗ рассказала о причинах низкой смертности от COVID-19 в России

В России от коронавируса удалось уберечь самую уязвимую группу населения. Именно это является причиной низкой смертности. Об этом заявила член Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Член ВОЗ считает, что смертность от коронавирусной эпидемии в России низкая благодаря эпидемиологическим мерам. В России удалось уберечь пожилых людей, которые находятся в зоне риска. Доля заболевших среди жителей старше 65 лет в стране только 20 %.