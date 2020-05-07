Иглинский район присоединился к акции «Сад памяти»

В рамках акции «Сад памяти» жители Старокубово заложили парк. Местные депутаты, активисты Всероссийского общества охраны природы и волонтеры высадили порядка 100 крупномеров и сеянцев ели, сосны и рябины. Организаторы посвящают возведение парка односельчанам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Уже на ближайшем сходе граждан жители деревни примут решение какое название деть парку. При посадке деревьев сельчане предлагали дать имя прославленного полководца генерал-майора Минигали Шаймуратова. Помимо этого, были варианты назвать место просто парком Победы, а также именем одного из ушедшего на фронт односельчанина.