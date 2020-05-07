В Башкирии рассказали, когда смогут открыться непродовольственные магазины

На онлайн-брифинге «Промышленный час» в правительстве Башкирии обсудили вопрос мебельных предприятий. Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер многие из них терпят убытки. В регионе около 130 мебельных производства.

Магазины на время самоизоляции были закрыты, поэтому производство мебели просто встало. У многих предпринимателей остаются невыплаченными кредиты, зарплаты сотрудникам. Некоторые предприятия меняют специфику – например, компания «Уфамебель» занялась пошивом защитных масок.

Глава Башкирии поручил заняться решением насущной проблемы не только мебельных предприятий, но и других, которые терпят убытки из-за коронавируса. Опираясь на опыт соседних регионов, будет рассмотрены возможности открытия непродовольственных магазинов. Конечно, самым главным требованием будет соблюдение жёстких санитарных требований.

Сейчас мы изучаем практику других регионов. И конечно, будем смотреть, что происходит у нас. Прошу обсудить сроки открытия магазинов непродовольственной продукции при соблюдении жёстких санитарных требований. Радий Хабиров, Глава Башкирии