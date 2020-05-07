В Башкирии любопытный пёс застрял головой в заборе

Накануне, 6 мая, в Туймазах произошло неприятное происшествие. Вечером женщина выгуливала пса на улице Островского. Любопытный питомец засунул голову в забор, но вытащить уже не смог.

Голова собаки застряла между ограждением. Хозяйка попыталась вызволить пса самостоятельно, но ничего не получилось. Тогда женщина обратилась к спасателям, которые оперативно прибыли на помощь.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС сообщает, что без помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента собаку вытащить не удалось. Необходимо было разжать прутья ограждения. К счастью, несчастного питомца вытащили без вреда для его здоровья.