В России жизни медиков, борющихся с COVID-19, застрахуют на 2,7 млн рублей

Большое количество врачей подвергают себя реальной опасности при работе с пациентами с коронавирусом. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий. Действие документа распространяется на весь медперсонал, который так или иначе взаимодействует с инфицированными.
В случаи смерти медицинского сотрудника от коронавируса семья погибшего получит выплату в размере 2,7 миллионов рублей. При получении инвалидности по причине инфицирования медикам будет выплачено от 680 тысяч до 2 миллионов рублей. Если врач временно потерял трудоспособность, ему будет оказана поддержка в размере 68 тысяч рублей.
Помимо этого, действуют специальные выплаты медикам, работающим «на передовой». Федеральная помощь рассчитана на три месяца. К этому прибавляются и региональные меры поддержки – в Башкирии, например, надбавка для среднего медперсонала составляет 15 тысяч рублей, а для младшего – 5 тысяч.
Фото: Интернет.