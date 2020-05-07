В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии продолжает расти число инфицированных Covid-19. По обновленным данным, в республике зафиксированы еще 83 случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших перевалило за тысячу и, на сегодняшний день, составляет 1243 человека.

Также специалисты отмечают хорошую динамику выздоровления пациентов. Так, по состоянию на 7 мая, в Башкирии от коронавируса излечились 289 человек (+30). Число скончавшихся не изменилось - 14 пациентов.