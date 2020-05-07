Полузащитник ФК «Уфа» исполнил уникальный футбольный трюк

Полузащитник футбольной «Уфы» исполнил уникальный трюк. В команде его назвали с приставкой «супер». Об этом сообщает ИА «Башинформ».
22-летний Николай Гиоргобиани подкинул мяч ногой и отправил его в баскетбольное кольцо ударом от пятки. Стоит отметить, что игроку «Уфы» не впервой демонстрировать свое мастерство на камеру. Ранее футболист принял участие во флешмобе, связанном с пандемией коронавируса.
Речь идет о челлендже «Оставайся дома», в рамках которого футболисты набивали рулоном туалетной бумаги. Помимо Николая Гиоргобиани, во флешмобе принялиучастие многие именитые спортсмены, в том числе и Лионель Месси.