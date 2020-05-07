Стало известно, когда Башкирия начнет выходить из режима самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как и когда будет проходить снятие режима самоизоляции в республике. Об этом он сообщил на оперативном совещании в Правительстве РБ. Он заявил, что режим будет смягчаться, так как люди устали.

Радий Хабиров поручил Правительству подготовить план действий выхода из режима самоизоляции. Так, "комендантские часы", действующие на территории республики, будут смягчены. Однако глава региона отметил, что "масочный режим" пока не отменяется, а торговые центры не будут открыты ранее 1 июня.

Всю неделю мы фиксируем рост 70-90 человек. По-моему, он переходит в стабильный рост. Нам критически важно посмотреть, будет ли он падать на этой и следующей неделе. Мы договорились, что 12 мая мы должны представить нашим жителям предложения по дальнейшим действия. Мое видение следующее...надо дать возможность работать, открыть надо створки. Но я прошу пока не открывать торговые центры, мы горизонт обозначили 1 июня.  

Радий Хабиров, глава Башкирии

 Напомним, согласно распоряжению Владимира Путина, для послабления режима руководители регионов должны учитывать несколько факторов: наличие свободных коек в больницах, темпы прироста заболеваемости коронавирусом и охват тестирования.