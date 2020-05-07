Стало известно, когда Башкирия начнет выходить из режима самоизоляции

Всю неделю мы фиксируем рост 70-90 человек. По-моему, он переходит в стабильный рост. Нам критически важно посмотреть, будет ли он падать на этой и следующей неделе. Мы договорились, что 12 мая мы должны представить нашим жителям предложения по дальнейшим действия. Мое видение следующее...надо дать возможность работать, открыть надо створки. Но я прошу пока не открывать торговые центры, мы горизонт обозначили 1 июня.

Радий Хабиров, глава Башкирии