Стало известно, когда Башкирия начнет выходить из режима самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как и когда будет проходить снятие режима самоизоляции в республике. Об этом он сообщил на оперативном совещании в Правительстве РБ. Он заявил, что режим будет смягчаться, так как люди устали.
Радий Хабиров поручил Правительству подготовить план действий выхода из режима самоизоляции. Так, "комендантские часы", действующие на территории республики, будут смягчены. Однако глава региона отметил, что "масочный режим" пока не отменяется, а торговые центры не будут открыты ранее 1 июня.
Напомним, согласно распоряжению Владимира Путина, для послабления режима руководители регионов должны учитывать несколько факторов: наличие свободных коек в больницах, темпы прироста заболеваемости коронавирусом и охват тестирования.