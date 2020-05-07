Радий Хабиров озвучил дату открытия торговых центров в Башкирии

Торговые центры Башкирии откроются не ранее 1 июня . Об этом заявил глава региона Радий Хабиров . По его словам, для полноценного функционирования ТЦ время еще не пришло.

Отметим, что на сегодняшний день, в торговых центрах могут работать лишь те магазины, которые входят в перечень жизненно необходимых. Например, зоомагазины, оптика, продуктовые. Добавим, что данное решение не окончательное, так как Радий Хабиров поручил Правительству республики представить план выхода из режима самоизоляции. По его итогам будет известно, откроются ли ТЦ 1 июня.