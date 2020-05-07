Депутат Госдумы рассказал, почему умирающего парня из Башкирии не увезли в Москву

Депутат Госдумы Алексей Изотов рассказал, почему 19-летнего подростка Ранэля Шамсутдинова не удалось госпитализировать в больницу вовремя. Прямой эфир с бывшим мэром Стерлитамака провел портал cityopen.ru. За историей парня сейчас следит вся страна.

Состояние Ранэля Шамсутдинова по-прежнему без изменений. Молодой человек с опухолью мозга лежит в коме больнице Салавата. Родственники надеются, что вскоре его состояние улучшится, но медицинские специалисты не дают никаких обещаний.

Тем временем выяснилось, что Ранэлем лично занимался бывший мэр Стерлитамака, а ныне депутат Госдумы Алексей Изотов. Чиновник не оставил в беде своего земляка. Изотов оперативно договорился с госпиталем Бурденко о проведении срочной операции, что в период пандемии коронавируса практически невозможно с учетом переполненности больниц. Однако срочной госпитализации помешало ухудшение состояния парня

Я занимался этим молодым человеком. Мы буквально за 2 дня договорились с госпиталем Бурденко. 27 апреля его должны были оперировать. 22 числа я позвонил в Бурденко с просьбой помочь, а 24 числа мне позвонили, сказали, что можно его оперировать. Все уже было готово, но тут он впал в кому. Алексей Изотов, депутат Госдумы

Напомним, история 19-летнего Ранэля Шамсутдинова прогремела на всю страну. Подробнее наш портал писал о нем ранее. У молодого человека стремительно прогрессировала опухоль мозга. Так совпало, что решающая операция должна была произойти в разгар пандемии коронавируса.