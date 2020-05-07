Депутат Госдумы рассказал, почему умирающего парня из Башкирии не увезли в Москву

Депутат Госдумы Алексей Изотов рассказал, почему 19-летнего подростка Ранэля Шамсутдинова не удалось госпитализировать в больницу вовремя. Прямой эфир с бывшим мэром Стерлитамака провел портал cityopen.ru. За историей парня сейчас следит вся страна.
Состояние Ранэля Шамсутдинова по-прежнему без изменений. Молодой человек с опухолью мозга лежит в коме больнице Салавата. Родственники надеются, что вскоре его состояние улучшится, но медицинские специалисты не дают никаких обещаний.
Тем временем выяснилось, что Ранэлем лично занимался бывший мэр Стерлитамака, а ныне депутат Госдумы Алексей Изотов. Чиновник не оставил в беде своего земляка. Изотов оперативно договорился с госпиталем Бурденко о проведении срочной операции, что в период пандемии коронавируса практически невозможно с учетом переполненности больниц. Однако срочной госпитализации помешало ухудшение состояния парня
Напомним, история 19-летнего Ранэля Шамсутдинова прогремела на всю страну. Подробнее наш портал писал о нем ранее. У молодого человека стремительно прогрессировала опухоль мозга. Так совпало, что решающая операция должна была произойти в разгар пандемии коронавируса.
Ранэля отправили в РКБ в Уфу, но клиника закрылась на карантин. По возвращению в Стерлитамак его больница тоже закрылась, поэтому парня увезли в Салават. Там Шамсутдинов впал в кому, в которой находится до сих пор.