Радия Хабирова признали одним из самых влиятельных глав регионов

Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг глав регионов. Радий Хабиров усилил позиции в данном списке. В апреле Глава Башкирии занял шестое место в рейтинге.

Ранее Радий Хабиров числился в рейтинге глав регионов на девятом месте. Позиции губернатора усилились благодаря поддержке бизнеса. Республиканский бюджет выделит более 30 млрд рублей на поддержку предпринимательства.

Радий Хабиров расположился в рейтинге после мэров Москвы и Санкт-Петербурга. Также Главу Башкирии обогнали губернаторы Московской и Тульской областях. Зато обогнать в рейтинге Радию Хабирову удалось президента Татарстана (глава соседнего региона занимает девятое место).