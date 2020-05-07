В Башкирии могут ввести дневной «тихий час»

Представители Курултая Башкирии рассмотрят на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан». При принятии закона может быть введён дневной «комендантский час». С 13:00 до 15:00 нельзя будет шуметь и проводить ремонтные работы.

Предполагается, что будет введена такая же система штрафов, какая реализуется в вечернее и ночное время. Проект нацелен на сохранение тишины и покоя граждан, а зачастую шум не позволяет маленьким детям спать днём. Конечно, в законопроекте будут предусмотрены некоторые исключительные случаи.

Например, нарушением не будут считать шум из-за чрезвычайных ситуаций (ликвидация аварий; стихийных бедствий; неотложные работы, связанные с безопасностью граждан). Также исключения будут сделаны для новостроек, где ремонтные работы обязательное условие заселения. Штрафы за нарушение «тихого часа» будут варьироваться от тысячи до 15 тысяч рублей.