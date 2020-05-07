«Организм был слабый»: житель Башкирии рассказал, как переболел коронавирусом

Сегодня из клиники БГМУ в Уфе выписали сотого пациента, который вылечился от коронавируса. Инфекцию житель Караидельского района подхватил в РКБ им. Куватова , куда поступил на плановую операцию. 1 мая его перевели в ковид-госпиталь на Шафиева.

47-летний мужчина чувствует себя удовлетворительно. Два последних теста на коронавирус показали отрицательный результат. Тем не менее, дома ему также предстоит двухнедельная самоизоляция. На данный момент ещё 61 человек проходит лечение в госпитале при клинике БГМУ. Из них 9 пациентов в реанимации, ещё четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.