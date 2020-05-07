«Организм был слабый»: житель Башкирии рассказал, как переболел коронавирусом

Сегодня из клиники БГМУ в Уфе выписали сотого пациента, который вылечился от коронавируса. Инфекцию житель Караидельского района подхватил в РКБ им. Куватова, куда поступил на плановую операцию. 1 мая его перевели в ковид-госпиталь на Шафиева.

 47-летний мужчина чувствует себя удовлетворительно. Два последних теста на коронавирус показали отрицательный результат. Тем не менее, дома ему также предстоит двухнедельная самоизоляция. На данный момент ещё 61 человек проходит лечение в госпитале при клинике БГМУ. Из них 9 пациентов в реанимации, ещё четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У меня течение болезни было не таким тяжёлым, как у некоторых. Хотя организм был слабый, но он всё равно боролся. Общая слабость была. Ощущение, конечно, неприятное. Кому хочется после болезни опять болеть.

Салават Вахитов

Дорогие наши жители республики, жители Уфы, берегите себя, соблюдайте необходимую дистанцию, все противоэпидемические мероприятия. Мойте руки, защищайте свои органы дыхания. Если мы сделаем так, что не будет массового поступления, когда заразится большое количество людей, мы с этой инфекцией справимся.

Шамиль Булатов, главный врач клиники БГМУ