В башкирском Октябрьском к концу года введут в строй хирургический корпус больницы №1

В городе Октябрьский завершаются строительные работы в хирургическом корпусе больницы №1. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии. Реконструкция здания будет закончена уже через несколько месяцев, а к концу года отделение сможет принять первых пациентов.
Работы на данном объекте начались в 2018 году. Тогда на строительство было выделено 240 млн рублей. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение». Отметим, что хирургический корпус входит в число учреждений, ремонт и реконструкция которых проводилась в год 100-летия республики.
В Госкомитете РБ по строительству и архитектуре отметили, что на сегодняшний день здание первого хирургического корпуса больницы № 1 в Октябрьском имеет высокую степень строительной готовности. Здесь уже выполнено усиление фундамента, колонн и стен подвала. Заменены окна и перекрытия на всех трех этажах, завершена кладка лифтовой шахты, вскоре окончится и внутренняя отделка. А потом приступят к наружной отделке и прокладке инженерных сетей, после которых уже будут выполнены работы по благоустройству и установке оборудования.