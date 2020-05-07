В башкирском Октябрьском к концу года введут в строй хирургический корпус больницы №1

В Госкомитете РБ по строительству и архитектуре отметили, что на сегодняшний день здание первого хирургического корпуса больницы № 1 в Октябрьском имеет высокую степень строительной готовности. Здесь уже выполнено усиление фундамента, колонн и стен подвала. Заменены окна и перекрытия на всех трех этажах, завершена кладка лифтовой шахты, вскоре окончится и внутренняя отделка. А потом приступят к наружной отделке и прокладке инженерных сетей, после которых уже будут выполнены работы по благоустройству и установке оборудования.