Стало известно, как в Башкирии отпразднуют День Победы

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации традиционный праздник ко Дню Победы претерпел изменения. В правительстве Башкирии рассказали, как проведут торжественное мероприятие в условиях самоизоляции. Самое важное изменение – массовых мероприятий в республике не будет.

Однако парад военной техники всё же пройдёт при передаче в национальный музей Уфы медали Героя РФ генерала Шаймуратова. Награду торжественно повезут прямо из аэропорта. Также не отменяется и салют , который запланирован в 23:00 .

В 19:00 по всей стране пройдёт традиционная Минута молчания. В 23:50 все желающие могут присоединиться к ещё одной всероссийской акции «Фонарики победы» — для этого надо подойти к окну или выйти на балкон с фонариками, перед этим выключив свет в квартире. Праздничные мероприятия пройдут без зрителей и будут транслироваться по региональным телеканалам.