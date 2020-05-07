В Уфимское училище искусств поступили новые фортепиано отечественного производства

В столичное училище искусств поступили пять новых фортепиано. Примечательно, что музыкальные инструменты отечественного производства. Как отметили в учебном заведении, поступившие пианино отличаются высоким качеством. 

Уфимское училище искусств входит в число учебных заведений, которые будут обновлены и модернизированы в рамках национального проекта «Культура». Именно с этим связано поступление новых инструментов для студентов. Оценить их качество обучающиеся смогут лишь в следующем учебном году, так как из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Башкирии все образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения. 

В рамках национального проекта «Культура» нам были выделены средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литературы. У нас проведены все необходимые конкурсные процедуры. Первыми в этом году пришли пять фортепиано отечественного производства «Михаил Глинка». Мы этому очень рады, большая благодарность и Правительству РБ, и Министерству культуры РБ. Оценить по достоинству инструменты пока проблематично, ведь в настоящее время в училище идет дистанционное обучение. Но инструменты уже установлены в классах и ждут своего часа!

Лидия Воробьева, директор Уфимского училища искусств

Стоит отметить, что в основе производства отечественных фортепиано «Михаил Глинка» лежит инновационный европейский подход к отбору и обработке материалов. Музыкальный инструмент обладает прекрасным звучанием и роскошным внешним видом.