В Уфимское училище искусств поступили новые фортепиано отечественного производства

В столичное училище искусств поступили пять новых фортепиано. Примечательно, что музыкальные инструменты отечественного производства. Как отметили в учебном заведении, поступившие пианино отличаются высоким качеством.
Уфимское училище искусств входит в число учебных заведений, которые будут обновлены и модернизированы в рамках национального проекта «Культура». Именно с этим связано поступление новых инструментов для студентов. Оценить их качество обучающиеся смогут лишь в следующем учебном году, так как из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Башкирии все образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения.
Стоит отметить, что в основе производства отечественных фортепиано «Михаил Глинка» лежит инновационный европейский подход к отбору и обработке материалов. Музыкальный инструмент обладает прекрасным звучанием и роскошным внешним видом.