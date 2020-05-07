В Башкирии в одном из приютов умирали животные из-за антисанитарии

Жительница Бирска рассказала в социальных сетях о страшной находке. В одном из приютов для животных работники совершенно не следили за состоянием помещения и питомцев. Зоозащитники нашли горы мёртвых животных.

В одной небольшой клетке содержатся более 30-40 животных вместе. За их состоянием никак не ухаживают, не моют и плохо кормят. Животные умирают прямо в клетках от инфекционных заболеваний и остаются прямо там, среди ещё живых.

Зоозащитники забили тревогу и обратились в полицию. Администрация города, прокуратура и ветеринары проводят проверку. Мэрия сообщила, что с владельцами приюта уже была проведена беседа – на данный момент территорию приводят в порядок и дезинфицируют.