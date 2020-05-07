Общий вход и отсутствие разметки: больницы Башкирии проверили на соблюдение covid-правил

Двоих пациентов с диагнозом COVID-19 доставили сегодня на лечение в Дуванский район – об этом стало известно во время посещения медицинских учреждений северо-запада республики. Там сегодня с внезапной проверкой побывали участники межведомственной комиссии, созданной по поручению Главы республики. Задача – проверить организацию работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции, промониторить оснащенность сотрудников медучреждений средствами индивидуальной защиты и не допустить новых очагов COVID-19.

О том, что в Салаватский район приехали с проверкой, сотрудники больницы узнают только в тот момент, когда собственно заходят проверяющие. За порог можно, но дальше только после измерения температуры и записи в книгу посетителей.

Мы ведем регистрацию в журнале больных, прием больных, измеряем им тепловизором температуру тела. Гузель Гильманова, сотрудник регистратуры

Антисептики на входе имеются, меры безопасности предприняты. Но инспектор Роспотребнадзора все же делает замечание руководителю Малоязовской центральной районной больницы. Около регистратуры отсутствуют разметки для соблюдения дистанции между пациентами. А в кабинете, где принимают больных с температурой, оказался мягкий стул, который фактически не поддается обработке антисептиками.

Мы смотрим дезрежим, проведение уборки влажной, обеззараживание воздуха и соблюдение дезрежима в помещениях, где проводится прием пациентов. Фагима Исанова, заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Все нарушения устраняются прямо на месте. Убрать стул и даже приклеить разметку для соблюдения дистанции не проблема. Но основное замечание в другом, его проверяющие углядели уже с порога.

Одним из самых грубых нарушений в Малоязовской ЦРБ стало отсутствие разграничения температурящих больных. Все пациенты попадают в больницу через один вход. Но после замечания проверяющих вопрос не стали откладывать в долгий ящик. Отныне больные с температурой будут заходить в больницу строго через другой вход. Вопрос с разграничением чистой и грязной зон решен. Свою миссию участники межведомственной комиссии выполнили.

Далее команда, состоящая из сотрудника Контрольного управления Главы республики, инспектора Роспотребнадзора, специалиста Минздрава и члена Совета по правам человека, отправляется в Дуванский район. Там на базе Месягутовской ЦРБ создан госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Здесь проблем с разграничением зон нет. Все строго. Пациенты с повышенной температурой и без таковой заходят в больницу через разные двери. Госпиталь для лечения больных с COVID-19 и вовсе расположен в стороне. Для этого выделили отдельное здание. Пока все 40 коек пустуют.

Месягутовская ЦРБ действительно является межмуниципальным центром, оказывающая онкологическую помощь, акушерскую помощь. То есть она включает в себя все пять районов. А это является стационаром второго уровня, то есть если в близлежащих центральных районных больницах оказывается помощь первого уровня, то здесь оказывается помощь второго уровня. Инна Хуснуллина, руководитель регионального центра первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения республики Башкортостан