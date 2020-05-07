Общий вход и отсутствие разметки: больницы Башкирии проверили на соблюдение covid-правил

Двоих пациентов с диагнозом COVID-19 доставили сегодня на лечение в Дуванский район – об этом стало известно во время посещения медицинских учреждений северо-запада республики. Там сегодня с внезапной проверкой побывали участники межведомственной комиссии, созданной по поручению Главы республики. Задача – проверить организацию работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции, промониторить оснащенность сотрудников медучреждений средствами индивидуальной защиты и не допустить новых очагов COVID-19.
О том, что в Салаватский район приехали с проверкой, сотрудники больницы узнают только в тот момент, когда собственно заходят проверяющие. За порог можно, но дальше только после измерения температуры и записи в книгу посетителей.
Антисептики на входе имеются, меры безопасности предприняты. Но инспектор Роспотребнадзора все же делает замечание руководителю Малоязовской центральной районной больницы. Около регистратуры отсутствуют разметки для соблюдения дистанции между пациентами. А в кабинете, где принимают больных с температурой, оказался мягкий стул, который фактически не поддается обработке антисептиками.
Все нарушения устраняются прямо на месте. Убрать стул и даже приклеить разметку для соблюдения дистанции не проблема. Но основное замечание в другом, его проверяющие углядели уже с порога.
Одним из самых грубых нарушений в Малоязовской ЦРБ стало отсутствие разграничения температурящих больных. Все пациенты попадают в больницу через один вход. Но после замечания проверяющих вопрос не стали откладывать в долгий ящик. Отныне больные с температурой будут заходить в больницу строго через другой вход. Вопрос с разграничением чистой и грязной зон решен. Свою миссию участники межведомственной комиссии выполнили.
Далее команда, состоящая из сотрудника Контрольного управления Главы республики, инспектора Роспотребнадзора, специалиста Минздрава и члена Совета по правам человека, отправляется в Дуванский район. Там на базе Месягутовской ЦРБ создан госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Здесь проблем с разграничением зон нет. Все строго. Пациенты с повышенной температурой и без таковой заходят в больницу через разные двери. Госпиталь для лечения больных с COVID-19 и вовсе расположен в стороне. Для этого выделили отдельное здание. Пока все 40 коек пустуют.
В Месягутовской ЦРБ лечение проходил один пациент с коронавирусной инфекцией. Сегодня из Уфы привезли еще двух больных с диагнозом COVID-19. Оба они жители северо-востока республики. Задача персонала больницы – принять все меры по противодействию распространения коронавируса. А вот у проверяющих – проконтролировать эту работу. На сегодняшний день межведомственной комиссией, созданной по поручению Главы республики, проинспектировано более 100 больниц.