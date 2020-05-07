Из клиники БГМУ в Уфе выписали 100-го covid-пациента

Сегодня из клиники БГМУ выписался сотый пациент, поступивший в госпиталь с диагнозом COVID-19. Им оказался житель Караидельского района. В общей сложности лечение заняло почти полтора месяца.
«Курс лечения у нас вы завершаете». Этих слов от своего лечащего врача Салават Вахитов ждал давно. Диагноз «коронавирус нового типа» у мужчины диагностировали в РКБ имени Куватова, куда он приехал на плановую операцию. Далее началось лечение в условиях карантина, на который закрыли медучреждение после возникновения очага. 1 мая жителя Караидельского района перевели в клинику БГМУ. Спустя неделю тест на диагноз COVID-19 наконец дал отрицательный результат.
Салавату Вахитову повезло, болезнь протекала в лёгкой форме. Обошлось без искусственной вентиляции лёгких. На данный момент ещё 61 человек проходят лечение в госпитале при клинике БГМУ. Из них 9 пациентов в реанимации, ещё 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Выписанные пациенты благодарят врачей и отмечают их подход к каждому больному. Несмотря на плотный и сложный график, медики всегда готовы поддержать инфицированных. Но времени на всех могло и не быть.
Введенный режим повышенной готовности к ЧС и самоизоляция граждан позволили избежать массового заражения людей. В свою очередь это позволило врачам оперативно помочь тем, кто всё же подхватил инфекцию. По словам медиков, пик заболевания COVID-19 в Башкортостане еще не пройден.
Дома Салавата Вахитова ждут жена и дети. Опасности для них глава семьи не представляет. Тем не менее в целях профилактики ему, как и другим людям, победившим вирус, придется провести ещё 2 недели на самоизоляции. Иммунитета к коронавирусу у переболевших им нет.