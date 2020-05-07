Из клиники БГМУ в Уфе выписали 100-го covid-пациента

Сегодня из клиники БГМУ выписался сотый пациент, поступивший в госпиталь с диагнозом COVID-19. Им оказался житель Караидельского района. В общей сложности лечение заняло почти полтора месяца.

«Курс лечения у нас вы завершаете». Этих слов от своего лечащего врача Салават Вахитов ждал давно. Диагноз «коронавирус нового типа» у мужчины диагностировали в РКБ имени Куватова, куда он приехал на плановую операцию. Далее началось лечение в условиях карантина, на который закрыли медучреждение после возникновения очага. 1 мая жителя Караидельского района перевели в клинику БГМУ. Спустя неделю тест на диагноз COVID-19 наконец дал отрицательный результат.

Слава богу, у меня течение было не таким тяжёлым, как у некоторых. Хоть организм был слабый, но он всё равно боролся. Конечно, не упал, но общая слабость была. Ощущение, конечно, неприятное, кому охота после болезни опять болеть. Салават Вахитов

Салавату Вахитову повезло, болезнь протекала в лёгкой форме. Обошлось без искусственной вентиляции лёгких. На данный момент ещё 61 человек проходят лечение в госпитале при клинике БГМУ. Из них 9 пациентов в реанимации, ещё 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Большинство пациентов нам удается с ИВЛ снять. Это наша содружественная работа с коллегами из Китая, из Германии. Идёт постоянный обмен опытом. И все последние достижения, которые сегодня имеет человечество для лечения наиболее тяжелой категории больных, которые лежат на ИВЛ, всё мы применяем в нашей клинике. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Выписанные пациенты благодарят врачей и отмечают их подход к каждому больному. Несмотря на плотный и сложный график, медики всегда готовы поддержать инфицированных. Но времени на всех могло и не быть.

Введенный режим повышенной готовности к ЧС и самоизоляция граждан позволили избежать массового заражения людей. В свою очередь это позволило врачам оперативно помочь тем, кто всё же подхватил инфекцию. По словам медиков, пик заболевания COVID-19 в Башкортостане еще не пройден.

Дорогие наши жители республики, жители Уфы, берегите себя, соблюдайте необходимую дистанцию, все противоэпидемические мероприятия. Мойте руки, защищайте свои органы дыхания. Если мы сделаем так, что не будет массового поступления, когда заразится большое количество людей, мы с этой инфекцией справимся. Шамиль Булатов, главный врач клиники БГМУ