В Москве мигрант попытался зарезать волейболиста из Уфы

Волейболист Алексей Спиридонов рассказал о нападении на себя в Москве. По словам спортсмена, все произошло возле банка, куда спортсмен приехал вместе с другом, чтобы снять деньги. Когда он вышел на улицу, его окликнули двое нерусских мужчин.
Спиридонов в интервью журналистам одного из спортивных изданий отметил, что все произошло внезапно. Услышав фразу "эй ты, иди сюда", он мгновенно оттолкнул от себя одного из мигрантов, как вдруг увидел в руках другого нож. Спиридонов отметил, что второй мужчина с ножом тоже не успел ничего сказать - спортсмен "прописал" ему сильную оплеуху.
После этого нападавшие скрылись. Волейболист решил не обращаться за помощью в полицию. Спортсмен спокойно вернулся в свой дом и начал жарить шашлыки.
Алексей Спиридонов в мире спорта известен своим взрывным характером. В последнее время спортсмен играл за уфимский "Урал", в составе которого провел 17 матчей в качестве доигровщика. Сейчас Спиридонов находится в поиске нового клуба. В одном из последних интервью спортсмен подчеркивал, что его агент рассматривал даже Европу, но если ничего не получится, то мастер спорта пойдет работать на стройку.