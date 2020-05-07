В Москве мигрант попытался зарезать волейболиста из Уфы

Волейболист Алексей Спиридонов рассказал о нападении на себя в Москве. По словам спортсмена, все произошло возле банка, куда спортсмен приехал вместе с другом, чтобы снять деньги. Когда он вышел на улицу, его окликнули двое нерусских мужчин.

Спиридонов в интервью журналистам одного из спортивных изданий отметил, что все произошло внезапно. Услышав фразу "эй ты, иди сюда", он мгновенно оттолкнул от себя одного из мигрантов, как вдруг увидел в руках другого нож. Спиридонов отметил, что второй мужчина с ножом тоже не успел ничего сказать - спортсмен "прописал" ему сильную оплеуху.

После этого нападавшие скрылись. Волейболист решил не обращаться за помощью в полицию. Спортсмен спокойно вернулся в свой дом и начал жарить шашлыки.

Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И все это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моем месте была бы бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивления Алексей Спиридонов, доигровщик ВК "Урал"