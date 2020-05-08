Врач рассказал, как головной убор защищает от коронавируса

Врач также напомнил о важности соблюдения дистанции на улице. В людных местах нужно обязательно носить маску. Кроме этого, угроза коронавируса сохраняется не только в крупных городах. Вне крупных городов также есть места, где много людей, где можно с лёгкостью заразиться.