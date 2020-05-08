Павел Дуров раскритиковал уровень жизни в США

Основатель ВКонтакте и Telegram назвал Кремниевую долину и США в целом не лучшим местом для жизни. Таким образом Дуров прокомментировал фильм Юрия Дудя про предпринимателей и программистов, которые переехали в США. По словам Дурова, США далеко не IT-страна.

США – это страна с полицейским режимом. Система здравоохранения в Штатах неэффективная и дорогая. Также Дуров отметил, что количество заключённых в Америке в разы больше, чем в некоторых странах Европы. В США высокие налоги, а конкретно в Сан-Франциско, о котором идёт речь в фильме Дудя, ограниченная культурная жизнь.

Кроме этого Дуров рассказал, что как минимум один человек из фильма Дудя пострадал от слежки американских правоохранительных органов. Качество американского среднего образования ниже, чем в других странах. Дуров напомнил, что на чемпионатах по программированию Россия и Китай занимают первые места чаще, чем США.