В Уфе молодая пара упала с 20-метровой высоты на запрещенном пикнике

Пресс-служба УГЗ города Уфы рассказала о несчастном случае, произошедшем 7 мая. Вечером группа из четверых друзей отправилась на пикник, игнорируя режим самоизоляции. Веселье закончилось больничной койкой.
Молодые ребята выпивали в лесу у станции «Воронки». Уже собираясь домой около 20:00 уфимцам пришлось пройти по косогору, с которого и упали 31-летняя женщина и 33-летний мужчина. Высота падения оказалась 15-20 метров.
Самостоятельно выбраться упавшие не смогли, поэтому на помощь пришли спасатели. Пострадавшие получили различные травмы и были доставлены в больницу. Точные причины инцидента предстоит установить.
Фото: УГЗ г. Уфы.