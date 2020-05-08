В Уфе молодая пара упала с 20-метровой высоты на запрещенном пикнике

Пресс-служба УГЗ города Уфы рассказала о несчастном случае, произошедшем 7 мая. Вечером группа из четверых друзей отправилась на пикник , игнорируя режим самоизоляции . Веселье закончилось больничной койкой.

Молодые ребята выпивали в лесу у станции «Воронки». Уже собираясь домой около 20:00 уфимцам пришлось пройти по косогору, с которого и упали 31-летняя женщина и 33-летний мужчина. Высота падения оказалась 15-20 метров.