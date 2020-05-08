В Башкирии на поиски 9-летнего Рустама Ишкулова приглашают добровольцев

В селе Нижний Ташбукан продолжаются поиски 9-летнего Рустама Ишкулова. Мальчика не могут найти уже 16 дней. 22 апреля пропавший вышел из дома дедушки и ушёл в неизвестном направлении.

Силы волонтёров и полиции нуждаются в подкреплении. Всех неравнодушных приглашают помочь в поисках мальчика. Ближайшая цель – полностью осмотреть реку, которая находится в населенном пункте.

Ориентировка: на вид Рустаму 6-7 лет, рост 116 см, телосложение среднее. Был одет: красная шапка, коричневая куртка, синие сапоги. Напомним, у мальчика задержка в развитии – он не может говорить.