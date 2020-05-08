В Башкирии в опрокинувшемся автомобиле погиб мужчина

В Стерлибашевском районе накануне произошло смертельное ДТП. На трассе Киргиз-Мияки — Тятер-Арасланово — Стерлибашево автомобиль слетел в кювет и перевернулся. В машине находился 47-летний водитель и его 19-летняя дочь.

Водитель «ЗАЗ Шанс» ехал со стороны Стерлибашево, но не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в больнице.

19-летняя дочь погибшего также была доставлена в больницу. Её жизни ничего не угрожает. В обстоятельствах и причинах трагедии предстоит разобраться.