Трамп рассказал о готовности США передать России аппараты ИВЛ

Президент России принял предложение США о поставке аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Лидеры двух стран провели переговоры по телефону, обсудили эпидемиологическую ситуацию. Оба президента положительно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности доставить в Россию аппараты ИВЛ. Также американский лидер заявил о том, что в Кремле дали положительный ответ на предложение Штатов. Кроме этого оба лидера обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, поздравили друг друга с 75-летием Победы. Трамп также предложил отправить в Россию партию медицинского оборудования.
В марте этого года в Штатах приземлился российский самолёт с медицинской помощью. В Госдепартаменте подчеркнули, что обе страны оказывают друг другу помощь, как это происходило раньше. В свою МИД выразило надежду на то, что впоследствии страны будут поддерживать друг друга, если это будет необходимо.