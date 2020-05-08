Трамп рассказал о готовности США передать России аппараты ИВЛ

В марте этого года в Штатах приземлился российский самолёт с медицинской помощью. В Госдепартаменте подчеркнули, что обе страны оказывают друг другу помощь, как это происходило раньше. В свою МИД выразило надежду на то, что впоследствии страны будут поддерживать друг друга, если это будет необходимо.