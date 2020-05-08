В Уфе ограничат движение всех трамваев и троллейбусов

В башкирской столице будет ограничено движение общественного транспорта. С 9 по 11 мая все маршруты трамваев и троллейбусов будут отменены. Напомним, что с 13 апреля график движения электротранспорта был изменен.

Теперь общественный транспорт ходит по сокращённому «коронавирусному» графику. Начало движения приходится на 6:00, а последний маршрут приезжает в 20:00. Это связано с значительным снижением пассажиропотока в связи с режимом самоизоляции.

Напомним, с 31 марта в Башкирии введён режим полной самоизоляции. Постепенный выход из режима намечен на 12 мая. Именно к этому дню правительство республики разработает план постепенного выхода из режима «повышенной готовности к ЧС».