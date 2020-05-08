«Будет всё плохо»: Глава Башкирии призвал не выходить на улицы 9 мая

На оперативном собрании в правительстве 7 мая обсуждались насущные вопросы о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. Радий Хабиров высказал опасения о росте зараженных COVID-19 после майских праздников. Жителей Башкирии Глава региона призвал не нарушать режим самоизоляции 9 мая.
Опыт соседних регионов показывает, что при проведении массовых мероприятий большая опасность заразиться коронавирусом. Жителям Башкирии было разрешено выезжать на дачи и в сады, но от празднования Дня Победы в парках и скверах лучше отказаться. Радий Хабиров призывает максимально ограничить проведение массовых мероприятий.
Предварительно снять режим самоизоляции планируется 12 мая. Однако если после праздников зараженных станет больше, то ограничения придётся сохранить. По последним данным на 8 мая в Башкирии зафиксировано 1332 случая заболевания коронавирусом.
Фото: Интернет.