«Будет всё плохо»: Глава Башкирии призвал не выходить на улицы 9 мая

Особое внимание на 9 мая, потому что совершенно очевидно, если 8-го где-то люди там находятся на дачах, где-то дома сидят, 9-го мая могут они по призыву души попытаться выйти на улицу, как-то нам обязательно ваши мероприятия делать, чтобы не собирали людей, иначе это опять у нас пойдет кривая вверх и, соответственно, будет всё плохо.

Радий Хабиров, Глава Башкирии