В России выявлено более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России озвучил новые данные. За сутки в стране выявлено 10 699 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество выявленных заболевших за время пандемии составило 187 859 человек.

Новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах России. У 48,9%, то есть почти у половины новых пациентов, не было клинических проявлений болезни. Одновременно болеют 159 528 человек.

За сутки полностью излечились от коронавируса 2805 пациентов (за всё время – 26 608). 98 человек с подтвержденным COVID-19 скончались за последние сутки (за всё время 1723). Москва остаётся городом с наибольшим количеством заболевших.